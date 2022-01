Euromaxx

Bienen als Künstler: Skulpturen aus Wachs

Der slowakische Künstler Tomáš Libertíny hat viele fleißige Helferinnen. Seine Bienen bauen Waben in von ihm vorgestaltete Rahmen und erschaffen so Skukpturen. Einige seiner Werke stehen weltweit in renommierten Museen.