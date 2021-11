König Bhumibol Adulyadej war von Juni 1946 bis zu seinem Tod 2016 König von Thailand. Er war das seinerzeit am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt.

In Thailand stellte er eine wichtige Integrationsfigur dar. In einer Volksabstimmung verlieh ihm die Bevölkerung 1987 den Beinamen Maharat ("Der Große"). Bhumibol starb am 13. Oktober 2016 im Alter von 88 Jahren.