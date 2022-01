Bewegung bei Wiener Atomverhandlungen?

"Der Iran könnte direkte Gespräche mit den USA in Erwägung ziehen, wenn ein gutes Abkommen in Aussicht steht", teilte der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian am Montag gegenüber der Presse mit. Direkte Gespräche mit den Amerikanern hatte Irans Chef-Diplomat bisher kategorisch abgelehnt. Die USA, die 2018 unter Präsident Trump einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen waren, seien kein Verhandlungspartner mehr.

Die USA begrüßen die Signale aus Teheran. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, sagte ebenfalls am Montag auf einer Pressekonferenz: "Wir haben immer wieder argumentiert, dass eine direkte Interaktion mit dem Iran bei den JCPOA-Verhandlungen und anderen Themen, einschließlich bilateraler und multilateraler Formate, vorteilhafter wäre."

Angeblich Einigung über "Garantien"

Ein Jahr nach Trumps Ausstieg aus dem Atomabkommen begann der Iran 2019 die Erfüllung seiner Verpflichtungen schrittweise zu reduzieren und verstößt inzwischen offen dagegen. Vor einer Neuauflage des "Joint Comprehensive Plan of Action" verlangt Teheran nun eine Garantie, dass künftig kein Unterzeichner mehr daraus aussteigen kann.

Saeed Khatibzadeh, Sprecher des iranischen Außenministeriums

Nach iranischen Angaben soll es Fortschritte bei den Wiener Atomgesprächen zwischen dem Iran und den anderen Partnern des Abkommens geben. Saeed Khatibzadeh, Sprecher des iranischen Außenministeriums, sagte am Montag: "Die Fortschritte bei den Gesprächen gehen in die richtige Richtung." Weiter betonte der Sprecher: "Viele der iranischen Ideen sind in Worte gefasst worden, etwa im Bereich der Garantien. Wichtig ist, dass alle Verhandlungsparteien akzeptiert haben, dass sich das, was in den vergangenen Jahren mit dem Ausstieg der USA aus dem JCPOA passiert ist, nicht wiederholen darf." Die konkrete Formulierung solcher Garantien ist bislang nicht bekannt.

Politische Geiseln in iranischen Gefängnissen

Ausführlich berichten iranische Medien über personelle Veränderungen im amerikanischen Verhandlungsteam in Wien. Richard Nephew, bislang Stellvertreter des Delegationsleiters Rob Malley und bekannt als Architekt des Sanktionsregimes, hat die Delegation verlassen. Laut "Wall Street Journal" hat Nephew seit Anfang Dezember nicht mehr an den Wiener Gesprächen teilgenommen; er soll sich für eine härtere Gangart bei den Verhandlungen ausgesprochen haben.

US-Chefunterhändler Malley scheint zwar entschlossen, einen Deal mit dem Iran zu erreichen. Am Montag sagte er allerdings gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters: Ein Deal mit dem Iran sei nicht vorstellbar, solange unschuldige US-Bürger in iranischen Gefängnissen als Geiseln inhaftiert sind. Momentan sitzen vier US-Bürger mit einer zweiten iranischen Staatsbürgerschaft dort im Gefängnis. Kurz nach Malleys Interview teilte das iranische Außenministerium mit, der Iran sei bereit, eine schnelle Lösung für diese "humanitäre Frage" zu finden.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Nazanin Zaghari-Ratcliffe Nach dem Ende einer fünfjährigen Haftstrafe steht die 42-jährige britisch-iranische Staatsbürgerin erneut vor Gericht, wegen angeblicher "Propaganda gegen Iran". Die Mitarbeiterin der Thomson-Reuters-Stiftung, die weltweit Journalisten ausbildet, wurde zuerst im Mal 2016 wegen "Gefährdung der nationalen Sicherheit" verhaftet. Sie wollte damals mit ihrer Tochter ihre Eltern im Iran besuchen.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Zaghari-Ratcliffes Ehemann Richard Nazanins Tochter Gabriella konnte 2019 zu ihrem Vater nach London zurückkehren. Er sagte der DW: "Wir erhielten im Sommer 2016 folgende Botschaft: Wenn die britische Regierung bereit wäre, den Revolutionsgarden entgegenzukommen, würden sie die Anklage fallen lassen." Iran will von London umgerechnet rund 450 Millionen Euro für Waffen zurück, die wegen der Revolution 1979 nicht geliefert wurden.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Nahid Taghavi Warum die deutsch-iranische Architektin im Oktober 2020 in Teheran verhaftet wurde, ist nicht bekannt. Bis zum 16. März saß sie in Isolationshaft. "Ich bin nur froh, dass sie nicht mehr unter psychischer Folter steht und in den Frauentrakt verlegt wurde", schreibt ihre Tochter Mariam auf Anfrage der DW. "Sie wurde insgesamt 1000 Stunden verhört. Eine Anklageschrift liegt nicht vor."

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Siamak Namazi Der 49-jährige iranisch-amerikanische Geschäftsmann sitzt seit Oktober 2015 hinter Gittern. Er wurde während eines Besuchs bei Verwandten verhaftet. Trotz der laufenden Verhandlungen mit US-Beteiligung über ein Atomabkommen wurde er wegen "Zusammenarbeit mit der feindlichen amerikanischen Regierung" zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Mohammad-Bagher Namazi Der heute 85-jährige Bagher Namazi reiste im Februar 2016 in den Iran, um nach langer Trennung seinen Sohn wiederzusehen. Vor der Revolution von 1979 war Namazi Gouverneur einer ölreichen Provinz im Iran. Bei seinem Heimatbesuch wurde er verhaftet und zu zehn Jahren Haft verurteilt. 2018 erhielt er aus gesundheitlichen Gründen Haftverschonung. Das Land darf er nicht verlassen.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Fariba Adelkhah Die 62-jährige iranisch-französische Sozialanthropologin wurde im Mai 2019 während einer Reise in den Iran festgenommen. Sie wurde wegen "Spionage" vor Gericht gestellt. Von dem Vorwurf wurde sie zwar freigesprochen, aber wegen "Verschwörung gegen die nationale Sicherheit" zu sechs Jahren Haft verurteilt. Seit Oktober 2020 steht sie in Teheran unter Hausarrest.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Adelkhah und ihr französischer Ehemann Roland Gabriel Marchal Im Juni 2019 reiste Roland Gabriel Marchal in den Iran, um seine Frau Fariba zu besuchen. Er wurde verhaftet und erst im März 2020 freigelassen: Im Austausch für die Freilassung eines Iraners, der wegen Verstoßes gegen US-Sanktionen in Frankreich vor Gericht stand. Der Fall von Fariba Adelkhah sei auch politisch motiviert, teilt das französische Außenministerium mit.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Benjamin Brière Der 35-jährige Brière wurde im Mai 2020 festgenommen. Der Franzose war als Tourist unterwegs und soll versucht haben, mit seiner Drohne ein Gebiet nahe der Grenze zu Turkmenistan zu fotografieren. Nach zehn Monaten Haft wird ihm nun "Propaganda gegen das System" vorgeworfen. Brière soll in sozialen Netzwerken "Fragen zum obligatorischen Kopftuch im Iran" gestellt haben.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Anoosheh Ashoori Der 66-jährige iranisch-britische Ingenieur wurde verhaftet, als er im August 2017 seine Mutter in Teheran besuchte. Ein Jahr später wurde er wegen der "Zusammenarbeit mit feindlichen Staaten gegen die Islamische Republik, darunter Israel" zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Nach Angaben seiner Familie konnte sein Anwalt erst eine Stunde vor der letzten Anhörung seine Akten einsehen.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Kylie Moore Gilbert Die britisch-australische Islamwissenschaftlerin Kylie Moore Gilbert wurde 2018 nach dem Besuch einer Konferenz im Iran verhaftet und wegen "Spionage für Israel" zu zehn Jahren Haft verurteilt. Im November 2020 wurde sie im Austausch gegen drei in Thailand inhaftierte Iraner freigelassen. Seither setzt sie sich für die Freilassung politischer Gefangener im Iran ein. Autorin/Autor: Shabnam von Hein



Weiter Geduld gefordert

"Beide Seiten nutzen eindeutig die Medien, um Botschaften zu verbreiten und die Darstellung der anderen Seite in Frage zu stellen", analysiert Sanam Vakil, stellvertretende Direktorin des Nahost-Nordafrika-Programms beim britischen Think-Tank Chatham House. Sie dämpft allzu großen Optimismus: "Während der Iran ein baldiges Abkommen in Aussicht stellt, gehen westliche Experten davon aus, dass ein Deal noch nicht so bald erreichbar ist."

Der JCPOA ist eine komplizierte Vereinbarung von 154 Seiten mit vielen technischen Details. Nach Einschätzung der Expertin Vakil haben die Verhandlungen auf technischer Ebene Fortschritte gemacht. "Dies liegt teilweise daran, dass Russland und China dabei helfen, den Iran wieder zu dem zurückzuführen, was bereits vereinbart wurde, und teilweise daran, dass die sogenannten Plan-B-Szenarien für alle Parteien so unattraktiv bleiben", schreibt Vakil in einem Bericht über die Wiener Verhandlungen für Chatham House.

Iran bei Sanktionen kompromisslos

Zu den Plan-B-Szenarien gehört die Möglichkeit eines Interimsabkommens. Ein solches soll von amerikanischer Seite - laut iranischer Darstellung - indirekt bei den Wiener Verhandlung ins Spiel gebracht worden sein. Das Ziel: Zeit zu gewinnen und das Fortschreiten des iranischen Atomprogramms zu verlangsamen. Ein solches Abkommen könnte beinhalten, dass der Iran seine Urananreicherung bei 60 Prozent deckelt, und dafür Zugriff auf einen Teil seiner eingefrorenen Gelder erhält. Diese Idee soll US-Sicherheitsberater Jake Sullivan bei einem Gespräch mit der israelischen Regierung im vergangenen Dezember vorgebracht haben, allerdings ohne positive Resonanz, wie die US-Agentur Axios berichtete.

Der Iran lehnt ein Interimsabkommen jedenfalls ab, wie das iranische Außenministerium vergangene Woche bekräftigte, sondern verlangt die Aufhebung aller Sanktionen ohne Wenn und Aber. "Der Iran will einen Deal und die Alternativen sind weder für den Iran noch für die USA attraktiv", teilte Hassan Ahmadian, Dozent für Nahost- und Nordafrikastudien an der Universität Teheran, Ende Dezember auf Nachfrage der DW mit. "Für mich ist ein völliges Scheitern der Verhandlungen schwer vorstellbar, vielmehr wird der Verhandlungsprozess sicher weitergehen."