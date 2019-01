Beton als stilbildendes Element  

Der Bänker Piotr Mialkowski wohnt mit seiner Familie in einem Haus, das zum Großteil aus Beton gebaut ist. Das Haus "Concrete" steht mitten in den Pinienwäldern des Kampinoski Nationalparks westlich der polnischen Hauptstadt Warschau. Der Architekt ließ sein Privathaus mit viel Beton bauen. Das Material passt sich erstaunlich gut an die Natur in der Umgebung an, nicht zuletzt auch wegen der Fassadenstruktur, die die Baumstruktur der Umgebung aufgreift. Der Beton spielt auch bei der Inneneinrichtung eine Rolle und wird immer wieder als stilbildendes Element genutzt.