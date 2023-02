DW Nachrichten

Beschwerliche Rettungsarbeiten in Syrien

Anders als in der Türkei kommt in Syrien die Erdbebenhilfe weit schleppender voran. Grenzübergänge sind geschlossen, zudem sind die vorhandenen Straßen oft zerstört und nicht befahrbar. Auch kontrollieren in dem Bürgerkriegsland unterschiedliche Gruppen die betroffenen Erdbebengebiete.