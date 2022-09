DW Nachrichten

Berliner Staatsballett tanzt auf der Spree

Ballett im Freien, mitten in der Hauptstadt. An Deck eines fahrenden Schiffes hat die Kompanie des Berliner Staatsballetts einen Auszug aus ihrem Repertoire gezeigt. „From Berlin with love“ heißt die Performance, die für die Tänzer einige Herausforderungen brachte.