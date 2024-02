Im Eröffnungsfilm "Small Things Like These" spielt Cillian Murphy, der für seine Leistung in "Oppenheimer" für einen Oscar nominiert wurde, die Hauptrolle. Das Historiendrama handelt von einem irischen Kohlelieferanten (Murphy), der herausfindet, dass junge Frauen in einem von der katholischen Kirche betriebenen Magdalenenheim misshandelt werden.