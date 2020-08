Hit im Netz: Nackter Mann jagt Wildschwein

Die nackte Wahrheit: Deutschlands FKK-Bewegung

Ein Stück Freiheit in der DDR

In den 1950er Jahren starteten Avantgardisten in der DDR die ersten unbekleideten Gehversuche. In den 70er Jahren war FKK schließlich weit verbreitet. Nackt zu baden war eine der wenigen Freiheiten, während das Leben in der DDR auf andere Weise streng kontrolliert wurde - also machten die Menschen davon umfassend Gebrauch. Hier sonnen sich 1986 Nudisten am Müggelsee in Ost-Berlin.