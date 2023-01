Berlin: Hauptstadt der Spione

Checkpoint Charlie

Zwischen Ost- und Westberlin gab es acht Grenzübergänge, der bekannteste war der Checkpoint Charlie in der Friedrichstraße, an dem sich einige spektakuläre Fluchtversuche ereigneten. Nach dem Mauerbau standen sich hier US-amerikanische und sowjetische Panzer gegenüber - die Welt schrammte nur knapp an einem dritten Weltkrieg vorbei. Hier wurden enttarnte Agenten ausgetauscht.