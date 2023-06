Einfacher ist es, sich an der Ecke einen Döner zu kaufen. In Berlin gibt es rund 1600 Dönerbuden, mehr als in Istanbul! Der Grund dafür sind nicht nur die rund 200.000 türkischstämmigen Berlinerinnen und Berliner, sondern: Der Döner wurde in den 1970er-Jahren in Berlin erfunden! Und macht seitdem der traditionellen Currywurst Konkurrenz.