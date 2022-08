Lydia Tár - eine fiktive Figur

Sie steht stellvertretend für alle Frauen, die sich am Dirigentenpult behaupten wollen: Lydia Tár wird in dem Kinofilm "TÁR" von Cate Blanchett verkörpert, die als erste Frau ein großes Orchester in Deutschland leitet und sich in der männerdominierten Klassikszene durchsetzen muss. Der Film läuft bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig und kommt im September 2022 in die Kinos.