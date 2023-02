Beliebte Wintersportorte in Deutschland

Wallberg am Tegernsee

Auch die Rodler finden in Bayern zahlreiche Strecken. Vom 1722 Meter hohen Wallberg am Tegernsee führt eine 6,5 Kilometer lange Naturrodelbahn ins Tal. Auch beim Schlittenfahren gilt, die Frühaufsteher haben am meisten Spaß. Das Fahren auf der frisch präparierten noch nicht von Bodenwellen verzierten Strecke schont den Rücken.