Ein Arbeiter steht in einer Mühle, die zu der Kupfermine gehört. Umgerechnet mehr als 100 Millionen US-Dollar will die Betreibergesellschaft investiert haben, um die Umweltbelastungen in Krivelj zu minimieren. "Diese konzertierten Bemühungen haben direkt dazu beigetragen, die Umwelt des Dorfes zu verbessern", heißt es vom Betreiber Zijin Mining.