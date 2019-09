Barockstadt Dresden in 360°

Millionen Touristen aus der ganzen Welt wollen sie sehen - die Barockperle an der Elbe. In Dresden entfaltet das Barock-Zeitalter in all seiner Pracht. Ob Semperoper, Frauenkirche oder Residenzschloss, hier reiht sich eine Sehenswürdigkeit an die andere.

Ihre Glanzzeit erfuhr Sachsens Landeshauptstadt unter der Herrschaft von August dem Starken, der nicht nur Kurfürst Sachsens war, sondern auch König von Polen. Vor allem ihm verdanken die Dresdner viele ihrer Sehenswürdigkeiten. DW-Reporterin Elisabeth Yorck von Wartenburg ist mit ihrer 360° Kamera losgezogen, um den barocken Glanz Dresdens im Rundumblick festzuhalten.