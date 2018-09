Barcelonas berühmte Kathedrale wächst weiter

Barcelona bleibt Besuchermagnet

Gaudís Welt

Schon jetzt ist ein Blick in den Innenraum möglich. Es dürfte kaum eine Kirche geben, die ihre Besucher mit einer ähnlichen Lichtstimmung empfängt. In seiner Formensprache ließ sich Gaudí immer von der Natur inspirieren. Das Dach wird von Säulen getragen, die wie Bäume in den Himmel wachsen. Neben der Sagrada Família gestaltete Gaudi den Park Güell und etliche Wohnhäuser in Barcelona.