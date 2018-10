Banksy wollte "Girl with a Balloon" komplett zerstören

Banksys als Gesamtkunstwerk geplantes Schredderns seines Bildes während der Auktion, ist offenbar gescheitert und bleibt damit unvollendet. Der Street-Art-Künstler wollte sein während einer Auktion in London teilweise zerstörtes Kunstwerk "Girl with a Balloon" eigentlich vollständig schreddern. In einem am Mittwoch (18.10,2018) auf seiner Homepage veröffentlichten Video zeigt er, wie der Schreddermechanismus installiert wurde. Dann folgt die Versteigerung im Auktionshaus Sotheby's und die teilweise Zerstörung des Werks, nachdem der Auktionator den Zuschlag erteilt hatte. Am Schluss ist auf einer Tafel zu lesen: "Bei Proben funktionierte es jedes Mal...". Dann ist eine Sequenz zu sehen, in der eine Kopie des Bildes durch den im Rahmen verborgenen Schredder tatsächlich ganz zerschnitten wurde.

Banksy, dessen wahre Identität unbekannt ist, stellte die Aktion später auf seinem Instagram-Account im Internet als von langer Hand geplante Kritik am Kunstmark dar.

Wert des Kunstwerks gestiegen

Die anonyme Bieterin hatte vorige Woche erklärt, sie wolle dennoch an dem Kauf festhalten. Es könnte sich für sie lohnen.

Alex Branczik vom Auktionshaus Sotheby's bestätigte am Donnerstag vergangener Woche den Kauf und betonte: "Banksy zerstörte kein Kunstwerk bei der Auktion, er schaffte eines." Das neue Werk "Love in the Bin" sei das erste, welches während einer Auktion geschaffen worden sei. Einige Experten schätzen, dass sich der Wert dadurch verdoppelt haben könnte.

Geheime Identität

Banksy ist der prominenteste Streetart-Künstler der Welt, seine Werke prangen in vielen Ländern an Wänden und Mauern. Häufig haben die Bilder deutliche politische Botschaften - aber nicht immer: Bei "Girl with Balloon" streckt ein kleines Mädchen seinen Arm nach einem davonfliegenden roten Ballon in Herzform aus. Das Bild gehört zu den bekanntesten Motiven des Briten, der seine Identität bis heute geheim hält.

