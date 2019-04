Baking Bread: Kaisersemmel aus Österreich

In der Multimedia-Reihe "Baking Bread" backt Europakorrespondent Georg Matthes 28 Brote aus 28 EU-Ländern und würzt seine Backanleitung mit landestypischen Anekdoten. Diesmal: die österreichische Kaisersemmel.

Zutaten

500 g Weizenmehl T65 (Typ 550)

15 g frische Hefe

270 ml kaltes Wasser

15 g Backmalz enzymaktiv

12 g Salz

20 g weiche Butter

Zum Formen:

20 g Roggenmehl

20 g Stärke

Und so wird die "Kaisersemmel", Österreichs Kaiserbrötchen, gemacht:

1. In einer großen Schüssel das Mehl mit dem Backmalz und dem Salz mischen.

2. Eine Mulde formen und die Hefe mit etwas Wasser anrühren. 10 Minuten stehen lassen.

3. Jetzt das restliche Wasser zugeben und drei Minuten mischen.

4. Die Butter dazugeben und den Teig solange kneten, bis er elastisch ist und nicht mehr klebt. In einer Küchenmaschine auf niedriger Stufe dauert das 7 bis maximal 10 Minuten. Der Teig muss sich vom Schüsselboden lösen.

5. Den Teig jetzt in 9 Teile unterteilen. Kurz "rundwirken", also mit Druck und kreisenden Bewegungen Teigkugeln formen. Fertige Kugeln in einer Mischung aus Roggenmehl und Kartoffelstärke wälzen.

6. Jetzt dürfen die Teigkugeln für circa 30 Minuten ruhen oder rasten, wie man in Österreich sagt. Der Teig sollte sich dabei verdoppeln.

7. Jetzt werden die Semmeln geformt. Dazu gibt es drei Techniken.

Variante 1: Der Klassiker - die Semmeln werden geschlagen.

Dazu den Teigball plattdrücken. Den Daumen der linken Hand in die Mitte legen und zur Hälfte einschlagen. Jetzt dem Teig vier Karateschläge verpassen und dabei immer wieder zur Mitte falten. Am Schluss den Daumen herausziehen und den letzten Zipfel in diese Lücke stecken und unten zusammenzwicken.



Welche Variante auch gewählt wird, die Teiglinge immer mit der geformten Seite nach unten bei Raumtemperatur auf einem bemehlten Küchentuch 50 Minuten ruhen lassen. Den Backofen auf 230 °C vorheizen. Eine gusseiserne Pfanne auf den Boden des Ofens stellen.



8. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und die Semmeln mit dem Stern nach oben darauf arrangieren.

9. Mit einer Sprühflasche Wasser kräftig absprühen und in den heißen Ofen geben.

10. Einen Schuss Wasser in die gusseiserne Form am Boden des Ofens macht den Semmeln ordentlich Dampf. So gehen sie schön auf.

11. Nach 4 Minuten die Temperatur auf 180 °C senken. Nach 10 Minuten kräftig lüften.

12. Nach 15-20 Minuten sind die Semmeln fertig. Aus dem Ofen nehmen und noch einmal kräftig mit Wasser absprühen. Auf einem Küchenrost auskühlen lassen.