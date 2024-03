Bahn und GDL beenden Tarifstreit

Die Deutsche Bahn ist der Lokführergewerkschaft GDL bei der Tarifeinigung im Kernstreitpunkt Arbeitszeit entgegenkommen. Es gebe ein Wahlmodell zur Wochenarbeitszeit für das Schichtpersonal, teilte der Staatskonzern am Dienstag mit. "Die Auseinandersetzung war hart, aber wir konnten uns nun auf einen intelligenten Kompromiss einigen", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler.

"Kernelement ist ein innovatives Optionsmodell, mit dem Mitarbeitende im Schichtdienst künftig selbst über ihre Wochenarbeitszeit entscheiden." Der Korridor gehe bis 2029 von 35 bis 40 Stunden. "Dabei gilt das Leistungsprinzip: Wer mehr arbeitet, verdient entsprechend mehr", erklärte Seiler.

Zudem gibt es 420 Euro Lohnerhöhung in zwei Schritten: 210 Euro mehr pro Monat zum 1. August 2024 und nochmal 210 Euro zum 1. April 2025. Eine Inflationsausgleichsprämie über 2850 Euro soll in zwei Stufen ab März ausgezahlt werden. Bis Ende Februar 2026 gilt nun Friedenspflicht mit der GDL. Der Tarifvertrag läuft 26 Monate bis zum 31. Dezember 2025, danach folgt eine zweimonatige Verhandlungsphase, in der ebenfalls keine Streiks möglich sind, wie die Bahn betonte.

Das ist erstmal vorbei: Nach der Einigung zwischen GDL und Bahn sind weitere Streiks abgewendet Bild: Bernd Wüstneck/dpa

Der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, will sich im Laufe des Vormittags äußern. Nach sechs Arbeitskämpfen in der aktuellen Verhandlungsrunde, einer gescheiterten Moderation und Streit vor Gericht gab es zuletzt wieder Gespräche. Als Knackpunkt galt vor allem die von der GDL geforderte Reduzierung der Wochenarbeitszeit für Personal im Schichtdienst auf 35 Stunden bei gleichem Lohn.

Kompromiss bei Arbeitszeit: Mehr Arbeit - mehr Geld

"Mit der selbstbestimmten Wochenarbeitszeit werden die Bahnberufe insgesamt attraktiver und Leistung lohnt sich", sagte Seiler. "Wir haben von Anfang an betont, dass eine stumpfe Arbeitszeitverkürzung, die allen zwangsweise übergestülpt wird, absolut nicht zeitgemäß ist." Niemand bekomme bis zum Ende des Jahrzehnts zwangsweise eine 35 Stunden-Woche. Der Kompromiss gebe auch dem Unternehmen die Möglichkeit und die Kapazität, trotz Fachkräftemangel weiter zu wachsen.

Für Mitarbeitende im Schichtdienst im GDL-Geltungsbereich sinkt die Referenzarbeitszeit 2026 demnach zunächst von 38 auf 37 Stunden und bis 2029 in drei weiteren Schritten auf 35 Stunden. Das Gehalt wird anteilig jeweils nicht verringert. Die tatsächliche Arbeitszeit wählen die Beschäftigten selbst: Alles zwischen 35 und 40 Stunden in der Woche ist am Ende möglich. "Wer sich für mehr Arbeit entscheidet, erhält pro Stunde 2,7 Prozent mehr Lohn", erläuterte die Bahn. So würden etwa Lokführer oder Zugbegleiterinnen in einer 40-Stunden-Woche rund 14 Prozent mehr verdienen als in einer 35-Stunden-Woche.

Die Kontrahenten: GDL-Chef Claus Weselsky (2. von links) , rechts neben ihm Martin Seiler, Personalvorstand der Deutschen Bahn (bei einer Pressekonferenz nach einer Tarifrunde im Jahr 2021) Bild: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Die Bahn erklärte, der Geltungsbereich der bisherigen Tarifverträge bleibe bestehen. "Tarifverträge für die Infrastruktur wurden nicht abgeschlossen." Die GDL will gerne auch in anderen Bahn-Bereichen Verträge abschließen. Doch laut Tarifeinheitsgesetz kann die Bahn als Arbeitgeber dies nur mit der jeweils größten Arbeitnehmervertretung tun. Dies ist bei der DB meist die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

Lob von Wirtschaftsforschern

Top-Ökonomen loben den ausgehandelten Kompromiss im langwierigen Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL. "Das wichtigste Ergebnis an dieser Einigung ist, dass die Arbeitszeit flexibel ist: die Beschäftigten können zwischen 35 und 40 Stunden arbeiten", sagte Clemens Fuest, Chef des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in München der Nachrichtenagentur Reuters. Wer mehr Stunden arbeite, erhalte auch mehr Geld. "Das ist für den Umgang mit der Fachkräfteknappheit besser als eine zwangsweise Senkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden für alle", sagte Fuest.

Ähnlich schätzt das der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber ein. "Der richtige Weg: Beschäftigte können weniger arbeiten, ohne dass die berufliche Entwicklung leidet", sagte der Leiter des Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" am Institut für Arbeitsmarktforschung (IAB). Sie könnten aber auch mehr arbeiten, je nach eigenem Wunsch in der aktuellen Lebensphase. Die individuellen Modelle würden im Betrieb unter einen Hut gebracht. "Selbstbestimmung bei Länge und Planung der Arbeitszeit, und gemeinschaftlich abstimmen – das ist die Zukunft", betonte Weber. Er halte das Ergebnis für einen guten Kompromiss.

Die GDL hatte in den vergangenen Monaten immer wieder den Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt. Neben Hunderttausenden Berufspendlern und anderen Reisenden war durch den Ausfall von Güterzügen auch die Industrie unmittelbar betroffen.

hb/nm (rtr)