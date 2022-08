Vereinte Nationen

Baerbock: "Menschen weltweit zählen auf unsere Hilfe"

Jedes Jahr am 19. August wird der "Welttag der humanitären Hilfe" begangen. Außenministerin Annalena Baerbock erinnert in diesem Zusammenhang an die Verantwortung der Weltgemeinschaft für hilfsbedürftige Menschen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Archivbild)