Babylon Berlin: Wirtschaftskrise, Nazis und Charleston

Neuer Bösewicht?

Der in der Ukraine geborene und in Israel aufgewachsene Schauspieler Mark Ivanir wird in der 4. Staffel den amerikanischen Juden Abraham Goldstein spielen. Laut der Buchvorlage gerät der Gangster ins Visier von Ermittler Gereon Rath, als er einen Bandenkrieg entfesselt. Wie genau sich die Story in der TV-Serie entfaltet, ist ein (noch) gut gehütetes Geheimnis.