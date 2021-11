Autoindustrie

Die Autobranche ist neben dem Maschinenbau und der Elektrotechnik der wichtigste Industriezweig der deutschen Volkswirtschaft. Fahrzeuge sind der größte deutsche Exportschlager.

Gemessen am Umsatz ist die Autobranche der mit Abstand bedeutendste Industriezweig in Deutschland: Die Unternehmen erwirtschafteten 2016 mehr als 405 Milliarden Euro. Das entspricht rund 23 Prozent des gesamten Industrieumsatzes. Die Autounternehmen zählen in Deutschland direkt mehr als 800.000 Mitarbeiter. Mehr als drei Viertel der in Deutschland hergestellten Pkw werden exportiert, im Ausland produzieren die deutschen Hersteller sogar mehr Fahrzeuge als in Deutschland.