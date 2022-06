Auto fährt in Berlin in Menschenmenge

Auf der Einkaufsmeile in der westlichen Berliner Innenstadt, nahe der Gedächtniskirche und dem Kurfürstendamm, ist ein Fahrzeug erst in eine Menschenmenge gefahren und dann, einige Meter weiter, in das Schaufenster eines Geschäfts. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 10.30 Uhr. Auf Bildern ist zu sehen, wie das Kleinauto in der Fensterfront eines Ladengeschäfts steht.

Laut einem Feuerwehrsprecher kam eine Frau ums Leben. Sechs Personen seien lebensgefährlich verletzt und weitere drei schwer. Außerdem wurden mehrere Menschen leicht verletzt. Wie viele sagte die Feuerwehr zunächst nicht. Die Polizei spricht von insgesamt mehr als einem Dutzend Verletzten.

Das Unfallfahrzeug, ein Renault-Kleinwagen, kam im Schaufenster eines Parfümeriegeschäfts zum Stehen

Unklar, ob Vorsatztat oder Verkehrsunfall

Der Hintergrund des Vorfalls ist noch unklar. Der Pressesprecher der Polizei, Thilo Cablitz, sagte: "Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es sich um eine Vorsatztat oder einen Verkehrsunfall handelt." Auch ein medizinischer Notfall könne in Betracht kommen. "Ich möchte mich aber nicht auf Spekulationen einlassen", sagte Cablitz.

Der Fahrer sei zunächst von Passanten festgehalten und dann von der Polizei festgenommen worden. Er werde nun vernommen. Es handelt es sich laut Polizeiangaben um einen 29 Jahre alten in Berlin lebenden Deutsch-Armenier.

Der Berliner "Tagesspiegel" meldet mit Verweis auf die Angaben eines Polizeisprechers, dass das Auto zunächst in eine Personengruppe auf dem Bürgersteig gefahren sei. Danach sei es wieder auf die Straße gefahren, dann erneut auf den Bürgersteig und am Ende in einem Schaufenster zum Stehen gekommen. Zwischen der Personengruppe und dem Ladengeschäft sollen 200 Meter liegen.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zeigte sich in einer ersten Reaktion "schockiert".

Die Gegend, in der sich der tödliche Vorfall ereignete, wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit circa 130 Kräften im Einsatz, mit einem Hubschrauber verschafften sich die Beamten einen Überblick aus der Luft. Unfallexperten der Polizei rekonstruieren die Abläufe.

Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz nach dem Vorfall

Der Ort weckt Erinnerungen an den islamistischen Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016. Auf dem Platz vor der Gedächtniskirche fuhr damals ein Lkw in eine Menschenmenge. Zwölf Personen starben, mehr als 70 wurden verletzt.

qu/se/cwo (dpa, afp, rtr)