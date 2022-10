Klimawandel und Artenschutz

Australien will Koalas und Wombats retten

Ob Rotschwanz-Rabenkakadu oder Bürstenschwanz-Felskänguru - viele Tier- und Pflanzenarten sind in Down Under bedroht. Die Regierung kündigt eine Kehrtwende an.

Unter anderem durch Buschbrände ist die Koala-Population stark geschrumpft (Archivbilder)