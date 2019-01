Australien Open: Novak Djokovic gewinnt im Finale klar gegen Rafael Nadal

Damit ist der Serbe Rekordsieger beim Turnier in Melbourne. Für den 31-jährigen Djokovic war es der dritte Grand-Slam-Erfolg in Folge und der insgesamt 15. Turniersieg seiner Karriere. Rafael Nadal verpasste dagegen zehn Jahre nach seinem ersten Triumph den zweiten Titel in Melbourne.

Djokovic kannte keine Gnade: Völlig unerwartet dominierte der Serbe seinen Dauerrivalen Nadal. Das Match dauerte nur 2:04 Stunden - und war damit sogar kürzer als das Frauenfinale am Tag zuvor.

Demütigung für Nadal

Nadal enttäuschte in seinem fünften Finale bei den Australian Open auf ganzer Linie und verpasste seinen zweiten Titel nach 2009 deutlich. Desillusioniert waren aber auch viele der 15.000 Fans im Stadion, die auf eine große Show der Tennis-Giganten gehofft hatten - ganz nach dem Vorbild des Endspiels von 2012, das mit 5:53 Stunden Spielzeit bis heute auf Platz eins der längsten Grand-Slam-Finals steht.

Von der Dramatik des epischen Endspiels von vor sieben Jahren war das Match jedoch weit entfernt - und daran hatten beide Spieler ihren Anteil: Djokovic traf stets die Linien, wenn er sie anvisierte, Nadal stand dagegen dermaßen neben sich, dass er zu Beginn sogar ein Luftloch schlug. Seit der ersten Runde hatte er sein Service nicht mehr verloren, sein erstes Break gegen Djokovic kassierte er nach fünf Minuten.

Ohne Chance in Melbourne: Rafael Nadal

Beim Aufschlag des Serben gelang Nadal im ersten Satz nur einer (!) von 21 Punkten. Im Vergleich zu seinem Halbfinalsieg gegen Stefanos Tsitsipas, nach dem der Grieche ihm "eine andere Dimension von Tennis" bescheinigt hatte, wirkte Nadal seltsam teilnahmslos. Die gewohnte Aggressivität konnte er sich nicht einmal erarbeiten, den ersten Satzverlust im Turnier nicht abwenden.

Nummer eins in Australien

Mit dem Sieg in Melbourne ließ der Serbe die sechsmaligen Titelträger Roger Federer aus der Schweiz und Roy Emerson aus Australien hinter sich. Im "ewigen" Grand-Slam-Ranking verkürzte Djokovic durch seinen dritten Majortitel nacheinander mit seinem insgesamt 15. Triumph weiter den Abstand zu Roger Federer, der 20 Siege erringen konnte und Nadal mit 18 Titeln.

