Aussöhnungsabkommen mit Namibia vor Abschluss?

Die Verhandlungen über den Umgang mit den Verbrechen der deutschen Kolonialmacht im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika stehen offenbar vor dem Abschluss. Das melden Medien unter Berufung auf den namibischen Unterhändler.

Denkmal zur Erinnerung an den Völkermord an den Herero und Nama in Windhuk