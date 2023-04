Auslaufmodell Supermarkt?

Seit den 1960er Jahren gelten große Supermarktkonzerne als unanfechtbar. Doch seit einigen Jahren befinden sie sich in einer tiefen Krise. Die Konkurrenz zwischen den Supermarktkonzernen ist groß. Sie setzen auf immer aggressivere Verhandlungsmethoden zulasten der Lieferanten, Landwirtschaft und Herstellung und verlassen dabei oftmals die Grenzen der Europäischen Rechtsordnung. Doch nicht nur untereinander herrscht ein erbitterter Geschäftskampf: Seit dem Siegeszug digitaler Großkonzerne wie Amazon und Alibaba müssen sich Supermärkte gegenüber neuen Akteuren behaupten, die exponentiell in den Lebensmittelsektor investieren. In den Vereinigten Staaten hat Amazon eine eigene Supermarktkette eröffnet, um seine Geschäftsrivalen Walmart und Target auszustechen und den amerikanischen Lebensmittelmarkt zu erobern. In China investieren Alibaba und JD.com in verschiedene Bereiche der Lebensmittelversorgungskette. Sie eröffnen eigene Geflügel-, Obst- und Gemüsefarmen und ersetzen dabei menschliche Arbeitskräfte durch Maschinen, die von künstlicher Intelligenz betrieben werden. Welche Auswirkungen hat eine derartige Handelsrevolution auf die Beschäftigungsbedingungen, die Qualität unserer Lebensmittel und die Zukunft unseres Planeten? Anhand seltener Zeugenaussagen und Dokumente führt die Dokumentation hinter die Kulissen der Konsumtempel und ihr zwielichtiges Geschäft.