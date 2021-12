Ausfahrt Kultur

Ausfahrt Kultur - Glashütte, Altenberg & Freiberg

Hannah Hummels Roadtrip durch Sachsen führt sie diesmal nach Glashütte. Das kleine Städtchen versammelt wie kein anderer Ort deutsche Uhrmacherkunst auf höchstem Niveau. Außerdem erkundet Hannah die Bergbautradition in der Montanregion Erzgebirge und begibt sich unter Tage. In Freiberg trifft sie eine Studentin aus Sri Lanka, die in der Silberstadt eine neue Heimat auf Zeit gefunden hat.