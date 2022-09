Bild vom fliegenden Nachbarn

"Der Nachbar, der will fliegen", hat Wolfgang Mattheuer (1927-2004) sein Gemälde von 1984 genannt. Ein Mensch breitet seine Flügel aus und erhebt sich in die Lüfte, während die Sonne über einer Kleingartenidylle untergeht. In der DDR war Mattheuer ein gefragter Künstler der "Leipziger Schule". Nach der Wende als DDR-Staatskünstler geschmäht, entdeckten ihn viele Museen inzwischen neu.