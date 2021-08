Aus 30 mach 40: Umbau beim DAX

30 bewegte Jahre: Happy Birthday Dax!

Der "kleine Mann" wird wach

Den größten Börsengang in der Dax-Geschichte macht die Deutsche Telekom am 18.11.1996. Telekom-Chef Ron Sommer (Foto rechts) wirbt mit Erfolg, die Nachfrage nach T-Aktien übersteigt das Angebot um das Fünffache. Getrieben von der Euphorie will nun auch der "kleine Mann" sein Geld anlegen. So kann sich der Dax in den drei Jahren und drei Monaten nach dem Telekom-Börsendebüt fast verdreifachen.