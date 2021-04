Auflösung: Dieser Berg ruft!

Der Berg ruft! Viele Menschen zieht es weltweit in ihrer Freizeit in die Berge, doch viele Gebirge sind nur für Profi-Bergsteiger zu erklimmen. Das ist auf dem Berg „Jungfrau“ in den Schweizer Alpen anders: Auf diesen Berg fährt nämlich ein Zug! Auf dem Jungfraujoch liegt auf 3.454 Metern über dem Meer Europas höchstgelegener Bahnhof.



Viele von Ihnen haben uns diese Woche geschrieben, auf welchen Berg Sie gerne mal besteigen würden. Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer!



Unter sämtlichen Einsendungen haben wir das Buch „111 extreme Orte in Europa, die man gesehen haben muss" verlost. Gewonnen hat Gertrud D. aus Österreich.



Der Mount Everest in Nepal ist ihr Favorit.



Herzlichen Glückwunsch!