Auflösung: So tanzt man in Ihrer Heimat!

Tänze gehören in vielen Ländern zum Kulturgut. In Irland zum Beispiel haben Stepptänze eine lange Tradition. Der „Irish Dance“ geht vermutlich schon auf die Zeit der Kelten zurück. Bis heute sind die markanten Volkstänze in Irland ein fester Bestandteil des Lebens – und werden von jungen Tanzformationen wie „Cairde“ in die Gegenwart geholt.

Wir wollten von Ihnen wissen, welche typischen Tänze in Ihrer Heimat beliebt sind. Viele haben uns dazu geschrieben, dafür Ihnen allen ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir einen Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design verlost. Gewonnen hat Carol M. aus Concepcion in Chile. In ihrer Heimat wird übrigens besonders häufig die Cueca getanzt.

Herzlichen Glückwunsch!