Auflösung: Dieses Instrument ist mit einem Alphorn vergleichbar! 

Das Alphorn gehört zu den Blasinstrumenten und gilt als Nationalsymbol der Schweiz. Es wird traditionell aus Holz hergestellt. Sein Klang ist durchdringend und laut, man kann es bis zu 10 Kilometer weit hören, weswegen es in früheren Zeiten in der Schweiz auch als Kommunikationsmittel verwendet wurde. Viele von Ihnen haben uns diese Woche geschrieben, welches Instrument mit einem Alphorn vergleichbar sein könnte. Die richtige Antwort war: Ein Didgeridoo - das traditionelle Instrument australischer Ureinwohner. Es besteht wie das Alphorn aus einem langen Holzrohr und wird ebenfalls durch konstante Luftströme zum Klingen gebracht. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost. Gewonnen hat Stefan Mummert aus Mount Waverley in Australien. Seine Antwort ist die richtige gewesen, nämlich das australische Didgeridoo.

Herzlichen Glückwunsch!