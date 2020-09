Auflösung: Diesen Ort mit Promi-Faktor würden Sie besuchen! 

Von den Promis werden gerne Urlaubsorte angesteuert, an denen man auf Bekannte aus dem Showbusiness trifft. Wie auf dem Lido von Venedig: Das mondäne Seebad mit luxuriösen Hotels zieht jedes Jahr zu den Filmfestspielen den internationalen Jetset an.

Viele von Ihnen haben uns diese Woche geschrieben, welchen Urlaubsort der Reichen und Schönen sie gern einmal besuchen möchten. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost. Gewonnen hat Fanny F. aus Libertad in Uruguay. Ihr ausgewählter Urlaubsort der Prominenten ist der Lido di Venezia in Italien.

Herzlichen Glückwunsch!