Auflösung: Das ist Ihre Lieblingsblume!

In Europa freuen sich die Menschen, dass der Frühling Einzug hält. Endlich blühen die ersten Blumen und verwandeln farblose, karge Grünflächen in bunte, blühende Landschaften. Rund 250.000 Blumenarten gibt es auf der Welt. Wir wollten von Ihnen wissen, welche Blume Sie am liebsten mögen.

Vielen Dank für Ihre zahlreichen Einsendungen. Das Sweatshirt aus der DW „Uncensored Collection” für mehr Meinungsfreiheit hat Miriam R. aus Mexiko gewonnen. Sie mag am liebsten Callalilien. Herzlichen Glückwunsch!