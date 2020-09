Auflösung: Das ist Ihr absolutes Lieblingsinstrument!

Musik bringt Menschen zusammen, lässt sie tanzen und mitsingen, manchmal auch weinen. Das Musizieren mit Instrumenten spielt in der Evolution der Menschheit eine wesentliche Rolle. Schon in der Steinzeit schnitzten Menschen Instrumente aus Tierknochen, um sich musikalisch auszudrücken. Im südlichen Sachsen werden seit mehreren Jahrhunderten Musikinstrumente gebaut. Der sogenannte "Musikwinkel" gilt als Europas Zentrum für Instrumentenbau und seit 2014 als immaterielles Unesco-Kulturerbe. Rund 100 Betriebe fertigen in Handarbeit und mit höchster Präzision unterschiedlichste Musikinstrumente her. Der Bassist von Metallica, Robert Trujillo, hat sein Instrument schon mal persönlich abgeholt.

Wir wollten von Ihnen gerne wissen, welches Musikinstrument Ihr Lieblingsinstrument ist. Viele von Ihnen haben uns diese Woche geschrieben. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!



Unter sämtlichen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost. Gewonnen hat Dajana V. aus Bar in Montenegro. Sie schrieb: "Mein Lieblingsinstrument ist ein Klavier, weil seine weichen und eleganten Töne diese Gefühle eines Liedes am besten vermitteln."

Herzlichen Glückwunsch!