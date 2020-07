Auflösung: Das gehört in einen neapolitanischen Pizzateig!

Warum schmecken europäische Spezialitäten in ihrer kulinarischen Heimat besonders gut? Dieser Frage geht die Euromaxx-Reihe "Food Secrets" nach, die auch auf dem neuen YouTube-Kanal DW Food zu sehen ist. Auf der Suche nach dem Geheimnis einer richtig guten Pizza sind wir nach Neapel in Süditalien gefahren.

Dort haben wir auch erfahren, welche vier Zutaten in den klassischen Pizzateig kommen. Es sind:

Wasser, Hefe, Salz und Mehl

Das hat auch Nassos Kaniris aus Athen in Griechenland gewusst. Er gewinnt ein hochwertiges Salz- und Pfeffermühlenset aus Olivenholz. Herzlichen Glückwunsch!