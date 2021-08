Auferstanden: Beethovenfest fulminant gestartet

Warum ist Beethoven rund um den Globus ein Superstar - auch heute noch, 194 Jahre nach seinem Tod? Für Nike Wagner, die am 20. August ihre letzte Saison als Intendantin des Beethovenfestes eröffnet, ist die Frage leicht zu beantworten: "Das liegt an seinem Engagement für die Menschlichkeit. Beethoven ist kein narzisstischer Komponist und kein rein lyrischer Komponist aus dem Elfenbeinturm. Er sagt 'Ich', aber in seinem 'Ich' steckt das große 'Wir'. Ich wüsste nicht, bei welchem anderen Komponisten das sonst der Fall wäre."

Leitet das Festival zum letzten Mal: Intendantin Nike Wagner

Die Botschaft des Musikers, der in Bonn in bescheidenen Verhältnissen geboren wurde, verblasst auch angesichts der Krisen der heutigen Welt nicht - etwa der dramatischen Lage in Afghanistan: "Es geht wieder um Diktaturen, um Unterdrückung, um reaktionäre 'Rückspulung' der zivilisatorischen Errungenschaften", so die Festspielleiterin Nike Wagner im DW-Gespräch. "Beethoven steht dagegen für die Idee der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Sein Werk kann man nicht anders verstehen als einen Appell an die Menschheit und Menschlichkeit."

Das kleine Beethoven-Einmaleins Das musikalische Genie Ludwig van Beethoven (1770-1827) war ein Wunderkind. Sein Vater, der einen zweiten Mozart aus ihm machen wollte, soll ziemlich harte Übungsmethoden gehabt haben. Das erste Konzert spielte Ludwig mit sieben Jahren, erste Kompositionen folgten mit zwölf. Sein wahres Genie zeigte sich vor allem in seinen späteren Werken, die bis dahin geltende Maßstäbe sprengten - und bis heute inspirieren.

Das kleine Beethoven-Einmaleins Der Popstar Heute gehört Beethoven zu den meistgehörten und -gespielten Komponisten der Welt. Berühmt war er schon zu Lebzeiten, was nicht bei allen Ausnahmemusikern jener Zeit der Fall war - man denke etwa an das traurige Schicksal Mozarts, der in einem anonymen Armengrab bestattet wurde. An der Beerdigung Beethovens hingegen nahmen 20.000 Menschen teil - die Hälfte der damaligen Innenstadtbewohner von Wien.

Das kleine Beethoven-Einmaleins Der erste freischaffende Künstler Zu Zeiten des Barocks und der frühen Klassik waren Komponisten wie etwa Bach, Haydn oder Händel meist am Hofe eines Fürstens oder Königs angestellt - oder im Kirchendienst. Nicht so Beethoven: Ihm gelang es, einen Kreis von Förderern aufzubauen, die ihn finanziell regelmäßig unterstützten. Hinzu kamen Einnahmen durch Konzerte und durch die Veröffentlichung von Kompositionen.

Das kleine Beethoven-Einmaleins Seine Kompositionen Sein Œuvre ist bis heute eine stetige Inspirationsquelle für Musiker. Dazu zählen neun Sinfonien, fünf Klavierkonzerte, das Violinkonzert, 16 Streichquartette, 32 Klaviersonaten, die Oper "Fidelio" sowie die Messe in C-Dur op. 86 und die Missa solemnis op. 123. Erhalten sind außerdem akribisch geführte Skizzenbücher - Ludwig hatte seine Ideen und Entwürfe stets notiert.

Das kleine Beethoven-Einmaleins Die legendäre Fünfte Sinfonie Ta-ta-ta-TAAA. Ein Klopfmotiv, bestehend aus vier Tönen ohne Melodie - unerhört! Heute steht es synonym für Beethoven, und die "Schicksalssinfonie" gehört zu den meist gespielten Klassikwerken. Direkt bei der Uraufführung 1808 kam die Sinfonie jedoch nicht gut an: Die ungewohnten Töne machten das Publikum ratlos. Außerdem hatte das Orchester zu wenig geprobt und das Theater war unbeheizt.

Das kleine Beethoven-Einmaleins Der Klassiker: "Für Elise" Ein 200 Jahre alter Ohrwurm: als Filmmusik, in Telefonwarteschleifen, als Klingelton, im Fahrstuhl. "Für Elise" ist eines der populärsten Klavierstücke. Unklar bis heute: Wer war Elise? Beethoven war oft - meist unglücklich - verliebt. Frau und Familie hatte er nie. Im Fall "Elise" kreisen Musikwissenschaftler um vier mögliche Angebetete, der das fröhliche Klavierstück gewidmet sein könnte.

Das kleine Beethoven-Einmaleins Die Neunte Sinfonie Sinfonien sind für ein Orchester gedacht. Sänger? Die hatten bislang auf der Bühne nichts zu suchen. Da sich Beethoven bekanntlich nicht viel aus Konventionen machte, erfand er in seiner neunten und letzten Sinfonie das Genre neu. So treten im letzten Satz nicht nur Sänger, sondern zusätzlich noch ein Chor auf. Einige Takte dieser Sinfonie wurden 1972 zur offiziellen Europahymne.

Das kleine Beethoven-Einmaleins Seine Taubheit Es ist unvorstellbar: Ein Komponist, der seine eigene Musik nicht mehr hört. Beethovens Gehörleiden begann bereits mit Ende 20. Dieser Schicksalsschlag bedrohte nicht nur seine Karriere, sondern auch seinen gesellschaftlichen Umgang. Während einer Kur 1802 plagten ihn gar Selbstmordgedanken. Doch die Liebe zur Musik holte ihn zurück - es folgten 25 höchst produktive Komponistenjahre.

Das kleine Beethoven-Einmaleins Seine Wirkungsorte: Bonn, Wien... Ludwig van Beethoven wurde in Bonn geboren. Hier hatte er seine ersten Auftritte, Förderer und Mentoren. Die Stadt am Rhein ist heute DIE Beethoven-Stadt, mit Beethoven-Haus samt umfassendem Archiv und dem jährlichen Beethovenfest. Mit 22 Jahren zog Ludwig nach Wien, wo er zahlreiche Unterstützer fand. Hier nahm er auch Kompositionsunterricht bei Joseph Haydn. 1827 verstarb er in Wien. Autorin/Autor: Nadine Wojcik



Prophetisches Motto

Das Beethovenfest hatte es nicht leicht in den vergangenen anderthalb Corona-Jahren: Im Jubiläumsjahr 2020, in dem der 250. Geburtstag des Komponisten groß gefeiert werden sollte, fielen gleich zwei Festspiel-Saisons - im Frühling und im Herbst - dem Virus zum Opfer. Dank der Entscheidung der Beethoven-Jubiläums-Gesellschaft (BTHVN2020) können nun zumindest maßgebliche Teile der Veranstaltungen nachgeholt werden.

54 Konzerte finden in Bonn statt. Das ursprüngliche Festival-Motto "Auferstehn, ja auferstehn! " erwies sich damit nicht nur als krisenfest, sondern als durchaus prophetisch: Vom 20. August bis zum 10. September 2021 wird das Beethovenfest Bonn regelrecht "auferstehen" - sollten die steigenden Inzidenzzahlen den Organisatoren nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen.

"Alle Neune" und ein Benefizkonzert für die Flutopfer

Die neun Symphonien, von denen jede einzelne eine Ikone der europäischen Musik ist, bilden den symbolischen Kern von Beethovens künstlerischem Vermächtnis. Am Eröffnungswochenende präsentieren fünf Weltklasse-Ensembles den gesamten Zyklus. Die Neunte wird vom Orchester Le Concert des Nations unter der Leitung des legendären Dirigenten und Orchestergründers Jordi Savall interpretiert.

Trotz Corona: Das Beethovenfest 2021 findet statt

Das französische Barockensemble Les Talens Lyriques unter Christophe Rousset übernimmt die Symphonien Nr. 8 und Nr. 7, und die Ungarische Nationalphilharmonie unter Stefan Soltesz reist an mit der Nr. 6 und der Nr. 4. Vom flämischen B'Rock Orchestra unter Alessandro de Marchi werden die Symphonien Nr. 2 und Nr. 5 zu hören sein, und den Abschluss bildet das österreichische ORF Radio Symphonieorchester unter Michael Boder mit den Symphonien Nr. 1 und Nr. 3.

Das traditionelle Public Viewing zur Eröffnung des Beethovenfestes wird von der DW dieses Jahr als Benefizkonzert präsentiert. Während des Konzertes werden Spenden gesammelt, die den von der Flut Betroffenen in der Umgebung von Bonn zugute kommen.

Spannender Ort: Im Viktoriabad inszeniert Romeo Castellucci Musik

Das Programm des Festivals hat auch viel Rares und Seltenes zu bieten: So gestaltet der Regisseur Romeo Castellucci eine "Pavane für Prometheus" im stillgelegten Viktoriabad, dem, so Nike Wagner, "interessantesten Ort von Bonn". Das große Finale wird am 10. September vom Mahler Chamber Orchester unter der Leitung von Maxime Pascal präsentiert: Mahlers gewaltige "Auferstehungssymphonie", die die Festivalleitung auch zum diesjährigen Motto inspirierte.

Campus: In 20 Jahren um die Welt

Gemeinsam mit der Deutschen Welle setzt das Beethovenfest Bonn das erfolgreiche Campus-Projekt der Vorjahre fort. 2021 feiert das Jugendbegegnungs-Projekt sein 20. Jubiläum und lädt dazu Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aus ganz Europa an den Rhein ein, um gemeinsam mit den Mitgliedern des Bundesjugendorchesters ein anspruchsvolles Programm zu erarbeiten.

Die Campus-Komponistin: Zeynep Gedizlioglu

Im Zentrum stehen Raumkompositionen des 20. und 21. Jahrhunderts. Die Werke von Iannis Xenakis ("Alax"), György Kurtág ("… quasi una fantasia …") und Zeynep Gedizlioğlus ("Entlang der Lieder"), die am 28. und 29. August auf dem Programm stehen, sind alle als sogenannte "Raumstücke" konzipiert. Das heißt, die Musiker (unter Leitung des Dirigenten Johannes Kalitzke) sitzen in Gruppen um das Publikum herum - ein Klangerlebnis der besonderen Art.

Auf dem Programm steht auch Ludwig van Beethovens "Sonata quasi una fantasia", interpretiert von dem jungen Kölner Pianisten Knut Hanßen. Der Höhepunkt des Abends ist die Uraufführung des DW-Auftragswerks "Entlang der Lieder" der jungen türkischen Komponistin Zeynep Gedizlioğlu, die international von sich reden macht.

Momentan dürfen 500 Zuschauer im Konzertsaal des World Conference Center Bonn platziert werden, zahlreiche Konzerte werden von der DW und Partnersendern im Radio und Online auf dem Youtube-Kanal DW Classical übertragen.