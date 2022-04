Auf ein Wort...Hass

Hilge Landweer ist Professorin für Philosophie an der Freien Universität Berlin. Ihre Forschungsinteressen liegen in der Philosophie der Gefühle, der praktischen Philosophie, der interdisziplinären Geschlechterforschung und der Phänomenologie. In ihren Publikationen beschäftigt sich Landweer immer wieder mit verschiedenen Gefühlen und ihrer praktischen Bedeutung. Zu ihren Werken zählen Bücher wie "Scham und Macht: Phänomenologische Untersuchungen zur Sozialität eines Gefühls" und "Philosophie der Gefühle: Von ‚Achtung‘ bis ‚Zorn‘", das sie zusammen mit Christoph Demmerling verfasst hat.