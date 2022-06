Auf ein Wort...Europa

Prof. Dr. Jürgen Neyer ist Inhaber der Professur für Europäische und Internationale Politik an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und Vizepräsident der European New School of Digital Studies. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Fragen postnationaler Herrschaft, globaler Demokratie und Demokratie in Europa. Zuletzt war er Mitherausgeber des Buches "Die Neuerfindung Europas: Bedeutung und Gehalte von Narrativen für die europäische Integration".