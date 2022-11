Auf ein Wort...Disziplin

Martin Saar ist Philosoph. Er ist Professor für Sozialphilosophie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, zuvor war er als Professor für Politische Theorie an der Universität Leipzig. Er forscht unter anderem zu Kritischer Theorie, Poststrukturalismus, sowie zu Affekt-, Macht- und Ideologietheorien. Zuletzt veröffentlichte er "Genealogie als Kritik. Geschichte und Theorie des Subjekts nach Nietzsche und Foucault" und "Die Immanenz der Macht. Politische Theorie nach Spinoza".