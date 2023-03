Auf ein Wort.... Moral

Marcus Willaschek ist seit 2003 Professor für Philosophie der Neuzeit an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Als Experte für die Philosophie Immanuel Kants ist er zudem Vorsitzender der Kant-Kommission der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Neben Kant forscht Willaschek zu Metaphysik, Erkenntnistheorie, Ethik und Normativität sowie zu den Themen Willensfreiheit und Autonomie. Er ist Autor und Herausgeber mehrerer Bücher und verfasste eine Vielzahl an Artikeln.