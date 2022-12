Auf ein Wort... Deutsch

Der Literaturwissenschaftler Dieter Borchmeyer ist emeritierter Professor für Neue Deutsche Literatur und Theaterwissenschaft an der Universität Heidelberg. Er war Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und hatte zahlreiche Gastprofessuren in den USA und in Europa inne. 2017 ist sein Buch "Was ist Deutsch? Die Suche einer Nation nach sich selbst" erschienen.