Auf ein Wort...Ästhetik

Melanie Wald-Fuhrmann ist Musikwissenschaftlerin. Nach Professuren für Musikwissenschaft und Musiksoziologie in Lübeck und Berlin, ist sie seit 2013 Direktorin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main, wo sie die Abteilung Musik leitet. Melanie Wald-Fuhrmann forscht u.a. zu ästhetischem Erleben von Musik und Musikgeschmack, dabei verbindet sie theoretische und empirische Zugänge und stellt die Frage: Was gefällt wem warum?