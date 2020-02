Auf der Suche nach der russischen Identität: Boris Godunow in Stuttgart

Russland ist ein Land, in dem sich die Geschichte im Kreis zu drehen scheint. Herrscher und Volk, Henker und Opfer, Individuum und Masse, Aufbegehren und Schweigen - jedes dieser Dilemmas ersteht Epoche für Epoche wieder auf, durch Revolutionen und Diktaturen hindurch, unterbrochen von kurzen Tauwetterperioden. Deswegen ist es nie verkehrt, die russische Vergangenheit immer wieder zu befragen, um dadurch Erkenntnisse für die Gegenwart und womöglich auch für die Zukunft zu gewinnen.

So ging schon vor zweihundert Jahren der große Dichter Alexander Puschkin vor, dessen Versdrama "Boris Godunow" in den Wirren des frühen 17. Jahrhunderts spielt. Sein Held, der Zar Boris, mehr fiktive, als historische Figur, geht über Leichen, um den Thron zu besteigen. Zum Schluss wird er Opfer seiner Machtgier, die auch seine eigene Familie und das ganze Land in die Katastrophe stürzt. Ein halbes Jahrhundert nach Puschkin griff der Komponist Modest Petrowitsch Mussorgski den Stoff auf und verdichtete ihn in seiner Oper "Boris Godunow" zu einer expressiven Volks- und Herrscherfallstudie in sieben Szenen.

Opernsänger Adam Palka in der Rolle des Boris Godunow

Jede neue Künstlergeneration beschäftigt sich aufs Neue mit dem "Boris"-Thema, wenn es darum geht, russische Urfragen zu stellen: Warum sind die russischen Herrscher so rücksichtslos? Warum wehrt sich der leidende "kleine Mann" nicht? Warum schweigt das Volk?

Sergej Newski und Boris Godunow

Nun ist Sergej Newski an der Reihe, geboren 1972 (und damit derselbe Jahrgang wie die Autorin dieses Beitrags). Unsere Generation, die mit Gorbatschows Perestrojka volljährig wurde, nennt sich selbst eine "verlorene Generation". Selten war in der russischen Geschichte die Euphorie so groß, die Chancen auf Freiheit und Ausbruch aus der historischen Spirale so hoch. Und selten zerschlugen sich die Träume so bitter. Wohl nie war der Kontrast zwischen individueller Freiheit einiger weniger und der Passivität der Masse so groß. Erklärungen gibt es viele: vom verlorenen Generationenkampf (mit Putin sind immer noch die "Väter" an der Macht) bis zum Trauma des Turbokapitalismus.

Komponist Sergej Newski

Die selbsternannte "verlorene Generation" zeigt kaum politisches Engagement, dafür die höchste Abwanderungsquote der Nachkriegszeit. Auch Sergej Newski ging in den Westen, studierte in Deutschland und lebt heute in Berlin. In Russland blieb er dennoch eine durchaus vernehmbare, kritische Stimme, nicht zuletzt durch seine Zusammenarbeit mit dem verfolgten Theaterregisseur Kyrill Serebrennikov.

Ein gewagtes Projekt in Stuttgart bietet dem Künstler Newski nun die Möglichkeit, die eigene und die Vergangenheit Russlands zu rekapitulieren. Beistand leisteten Opernintendant Viktor Schoner und Dramaturg Miron Hakenbeck. Von Letzterem stammte auch der Vorschlag, Swetlana Alexijewitschs Dokumentarroman "Secondhand-Zeit. Leben auf den Trümmern des Sozialismus" als Libretto-Grundlage auszuwählen. 2015 erhielt Alexijewitsch den Literatur-Nobelpreis für ihre Studien des "Roten Menschen" - des Homo Postsowjeticus". Die Handlung ihres Romanes "Secondhand-Zeit" spielt im postsowjetischen Raum der 1990er Jahre - einer Epoche, die oft mit den Wirren der Godunow-Zeit verglichen wird.

Mussorgski trifft Alexijewitsch

Aus der Polyphonie von Alexijewitschs Roman, gewebt aus zahlreichen tragischen Lebensgeschichten, wählten Newski und seine Mitstreiter sechs Figuren aus, die exemplarisch für das Elend ihrer Zeit stehen. Da ist etwa eine "von Almosen der Erinnerung" lebende Mutter, dessen Kind sich das Leben genommen hat, ein ehemaliger jüdischer Partisan, der sich erst im hohen Alter der schrecklichen Vergangenheit des Genozids stellt (Holocaust wurde in der Sowjetunion tot geschwiegen), oder ein junger Obdachloser, den kriminelle Marktstrukturen in die hoffnungslose Armut geschleudert haben, sowie eine Frau. Die sieben Szenen, in denen Alexijewitsch-Protagonisten ihre Tragödien erzählen, meistens als Monolog, verzahnen sich im Reißverschlussverfahren mit Mussorgski-Szenen, die vor allem vom Riesenchor geprägt sind.

Boris Godunow in der Inszenierung von Sergej Newski

Die Alexijewitsch-Figuren avancieren dabei zu Doppelgängern von Mussorgskis prägnanten Charakteren: So wird der Obdachlose zum Gottesnarr, die Mutter des kindischen Selbstmörders - zur Amme der Zarenkinder in "Boris", die von dem Mob umgebracht werden. Da, wo Mussorgski in überwältigenden Chorszenen das leidende Volk porträtiert, versucht Newski "Nahaufnahmen" von Einzelschicksalen, meist in transparenten Monologen. Bei Mussorgski wird auf Russisch gesungen, Newski arbeitete mit deutscher Übersetzung, ihm ging es nicht um Stimmungen, sondern um Verständlichkeit jedes einzelnen Wortes.

Titus Engel dirigierte "Boris" durchaus transparent und ohne russische Schwere, sorgt dabei für elegante Übergänge zwischen beiden Werken. Der Regisseur Paul-Georg Dittrich schaffte einen schlüssigen antiutopischen Rahmen für unterschiedliche Handlungsstränge. Den visuellen Mittelpunkt der Bühne bildet eine Konstruktion, die zugleich an Bauten des Sowjet-Futurismus und den zerstörten Reaktor von Tschernobyl erinnert.

Das Volk bleibt stumm – aber der Einzelne spricht

Sicherlich könnte Sergej Newskis insgesamt einstündige Oper "Secondhand-Zeit" auch ohne "Boris Godunow" als durchkomponiertes, aussagekräftiges Musiktheater-Stück für sich bestehen. In der Stuttgarter Inszenierung bleibt Letzteres eher im Schatten von Mussorgskis Jahrhundertwerk (in der knapp zweistündigen Urfassung). Jedoch sind einzelne Fragmente zutiefst berührend, vor allem immer dann, wenn Swetlana Alexijewitschs Texte, denen neben wahrheitsverpflichteter Härte auch große Poesie innewohnt, von der Musik gekonnt aufgegriffen und transportiert werden.

Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch

Puschkins "Godunow" endet mit dem legendären Satz "Das Volk bleibt stumm". In Newskis finaler Szene nach Alexijewitsch beweinen die Protagonisten in einem protestantisch anmutenden, vierstimmigen Choral jeweils ihr Leid - jeder für sich, einsam, aber eben nicht mehr sprachlos. Genau das ist Ziel von Alexijewitsch und Newski: den Stummen eine Stimme zu verleihen, auch wenn es erst mal nicht ums kollektive, sondern um das Schicksal Einzelner geht. Die Nobelpreisträgerin erschien zum Abschluss nur kurz auf der Bühne und entzog sich dem Applaus.