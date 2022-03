Auf dem Weg zum Mars

Der Mars ist eins der großen Ziele der Raumfahrt. Selbst Menschen könnten dort einst leben, so die Vision. Um für die Zukunft vorbereitet zu sein, simulierten Hobby-Astronauten eine Marsmission in der Negev-Wüste in Israel.

Die Milchstraße - unsere Heimatgalaxie

Wenn wir in den Nachthimmel schauen, sehen wir einen hellen Streifen - die Milchstraße. Warum ist sie wie ein Band geformt? Was versteckt sich hinter dem Leuchtstreifen?

Frag doch! Kann unsere Milchstraße in ihr Schwarzes Loch stürzen?

Die Frage an Projekt Zukunft kommt diese Woche von C. Romero Vargas aus San José, Costa Rica.

Aus Sand gebaut

Sand ist einer der begehrtesten Rohstoffe auf der Erde, aber auch eine endliche Ressource. In Deutschland verbraucht die Bauindustrie am meisten Sand. Wie kann das Material umweltverträglich abgebaut und genutzt werden?

Mit Sand gesäubert: Der Kölner Dom

Sandstein war schon vor Jahrhunderten ein begehrtes Baumaterial. Aus ihm besteht der Kölner Dom im Westen Deutschlands. Doch mit der Zeit hat der Dom eine schwarze Kruste bekommen. Um ihn zu reinigen, greifen Restaurateure zu dem Material, aus dem der Dom gemacht ist: Sand.

Sendezeiten:

DW Deutsch

SO 20.03.2022 – 17:03 UTC

MO 21.03.2022 – 07:00 UTC

MO 21.03.2022 – 19:30 UTC

DI 22.03.2022 – 05:00 UTC

DI 22.03.2022 – 08:03 UTC

DI 22.03.2022 – 14:00 UTC

MI 23.03.2022 – 15:03 UTC

FR 25.03.2022 – 11:03 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

SO 20.03.2022 – 19:30 UTC

MO 21.03.2022 – 04:30 UTC

MO 21.03.2022 – 15:03 UTC

DI 22.03.2022 – 01:30 UTC

SA 26.03.2022 – 17:03 UTC

SA 26.03.2022 – 23:30 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3