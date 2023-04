Auch Sané kann Debakel des FC Bayern in Manchester nicht verhindern

Ederson dürfte seine Hände, seine Finger, am Morgen danach noch deutlich spüren. Schließlich musste der Torhüter von Manchester City seine Fäuste den brachialen Schüssen entgegenrecken, die Leroy Sané stetig auf das Tor der Engländer abgefeuert hatte. Immer und immer wieder versuchte es der Münchner Angreifer im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League im Stadion von Manchester City mit Distanzschüssen. Immer wieder warf sich Ederson in die Schussbahn und verhinderte so einen Gegentreffer für die Engländer.

Kleines Debakel für den FCB

Am Ende siegten die "Citizens" mit einem deutlichen 3:0 (1:0) durch Treffer von Rodri (27.), Bernardo Silva (70.) und Erling Haaland (76.) - dadurch verschafften sie sich eine nahezu optimale Ausgangsposition für das Rückspiel in München (19.4.). Es war ein kleines Debakel für die Münchner, deren Chancen nun gering sein dürften, doch noch ins Halbfinale einzuziehen.

Und Leroy Sané? Der hatte an diesem Abend gezeigt, dass er trotz dieser deutlichen Pleite ein echter Führungsspieler für die Münchner sein kann, wenn er hochkonzentriert agiert. Allerdings schwanken die Leistungen des 27-Jährigen in ungewöhnlich großen Amplituden. Vom Weltklasse-Niveau ist er in manchen, unkonzentriert vorgetragenen Partien auch schnell auf Oberliga-Niveau abgefallen. Auch von Undiszipliniertheiten kann er sich nicht freisprechen. Sané kommt auch schon mal gerne auf den letzten Drücker zum Training des FC Bayern - oder einen Tick später.

Kritik an der Kritik

Allerdings wehrt sich Sané gegen Pauschalurteile über seine Person. "Ich weiß selbst, dass ich mich in manchen Aktionen mehr belohnen, mehr Tore machen muss", sagte Sané selbstkritisch. "Aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich in der Öffentlichkeit oft zugespitzt bewertet werde." Allerdings bekommt Sané auch häufig seine überbordenden Fähigkeiten und seine enorme Schnelligkeit nicht zielgerichtet in den Dienst seiner Mannschaft gestellt. Körperhaltung, Rückwärtsbewegung, Zweikampfverhalten Sanés stehen oft in der öffentlichen Kritik.

Leroy Sané wehrt sich gegen die teils harsche öffentliche Kritik an seiner Performance beim FCB

"Nach einem Tor werde ich gefeiert - nach zwei oder drei schwächeren Halbzeiten wird diskutiert, ob ich überhaupt noch gut genug bin für den FC Bayern oder auch die Nationalmannschaft", sagte Sané. Gegen Manchester City zeigte er die Fähigkeiten, die ihn so außergewöhnlich machen. Und die seine Kritiker vermehrt verstummen lassen sollten.

Auf sich alleine gestellt

Er schnappte sich immer wieder die Kugel, lief über die beiden Außenbahnen in die Mitte, nahm es gleich mit zwei oder drei Verteidigern in ungeheurem Tempo auf. Sané wirkte überaus entschlossen. Der einzige, allerdings entscheidende Makel: Er traf er das Tor nicht.

Dennoch: Er versuchte den fehlenden Mittelstürmer der Bayern irgendwie zu ersetzen. Aber er war an diesem regnerischen englischen Abend zu sehr auf sich alleine gestellt. Am Ende konnte Sané das große Unheil auch nicht verhindern. Aber er hatte es zumindest ernsthaft und dauerhaft versucht.