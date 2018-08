Auch Michelangelos David muss schwitzen

Zehn Gründe für Italien

Die obertalienischen Seen

Für viele Italienreisende sind sie nach den Alpen der erste Zwischenstopp: die oberitalienischen Seen. Die größten sind der Gardesee, der Lago Maggiore und der Comer See (Foto). Schon Johann Wolfgang Goethe war begeistert von den sonnenverwöhnten Seen. Viel Prominenz ließ sich im Lauf der Zeit hier nieder, unter anderem George Clooney. Er besitzt eine Villa am Comer See.