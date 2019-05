Aubameyang schießt Arsenal ins Endspiel

Der FC Arsenal hat dank seines Stürmerstars Pierre-Emerick Aubameyang zum ersten Mal seit 13 Jahren den Einzug in ein europäisches Endspiel geschafft. Eine Woche nach dem 3:1-Sieg im Halbfinal-Hinspiel der Europa League siegten die Londoner um Ex-Weltmeister Mesut Özil im Rückspiel beim FC Valencia 4:2 (1:1). Die Gunners treffen am 29. Mai in Baku auf ihren Stadtrivalen FC Chelsea, der Eintracht Frankfurt mit 4:3 im Elfmeterschießen bezwang. Nach Verlängerung hatte es in London 1:1 (1:1, 1:0) gestanden.

Der frühere Dortmunder Aubameyang mit einem Dreierpack (17., 69., 89. Minute) und Alexandre Lacazette (50.) waren erneut die Matchwinner - beide hatten bereits im Hinspiel getroffen. Kevin Gameiro (11., 58.) erzielte die beiden Treffer für Valencia, das zuvor die letzten acht Heimspiele in der Europa League gewonnen hatten.

sn/dvo (sid, dpa)