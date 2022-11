Leonardo da Vincis "Das letzte Abendmahl"

Es ist zwar nur eine Kopie von da Vincis unbezahlbarem Meisterwerk "Das letzte Abendmahl", die in der Royal Academy in London ausgestellt ist. Trotzdem klebten sich im Juli Aktivisten am Rahmen fest. Simon Bramwell von "Just for Oil" sagte der DW, dass das Werk ausgewählt wurde, weil es thematisch im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehe.