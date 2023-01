Sein Name geht auf den Titanen Atlas aus der griechischen Mythologie zurück. Der Atlantik ist nach dem Pazifik der zweitgrößte Ozean der Erde.

Der Atlantische Ozean, kurz Atlantik, erstreckt sich von Nord nach Süd zwischen den Polarkreisen und trennt Amerika am westlichen Ufer von Europa und Afrika im Osten. Ohne seine zahlreichen Nebenmeere hat der Atlantik eine Wasserfläche von fast 80 Millionen Quadratkilometern. Der Mittelatlantische Rücken, der von Nord nach Süd in der Mitte des Ozeans verläuft, gehört zu den vulkanisch besonders aktiven Zonen der Erde. Wegen der Kontinentaldrift verbreitert sich der Atlantik permanent - um etwa zweieinhalb Zentimeter jährlich. Seine tiefste Stelle liegt am östlichen Rand der Karibik in der Nähe der Antillen im Puerto-Rico-Graben. Dort ist das Meer über 8000 Meter tief.